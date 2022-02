Todestag von Hans und Sophie Scholl: Wie Querdenker den NS-Widerstand instrumentalisieren

Wenn sich Corona-Demonstrant*innen mit Hans oder Sophie Scholl vergleichen oder sich sogar einen gelben Stern anhefteten, dann sind diese Vergleiche „dreist“ und „bösartig“, aber natürlich auch „strategisch“, sagt der Publizist Volker Weiß. Solche Vergleiche wollten Aufmerksamkeit erregen und machten sich gleichzeitig über die Opfer des Nationalsozialismus lustig.

Bewusst kalkulierte Geschichtsverdrehung

Es gehe nicht um ein Bildungsproblem oder um Geschichtsvergessenheit, meint Volker Weiß. Die Strategie des NS-Vergleichs resultierten vielmehr aus „Borniertheit“, „Anmaßung“ und „Kalkül“. Die Instrumentalisierung von Hans und Sophie Scholl sei in der rechten Szene mittlerweile weit fortgeschritten.

Bundesrepublik Deutschland auf eine Stufe mit dem Dritten Reich gesetzt

Die Vergleiche hätten nach Weiß mehrere Ebenen: Auf der einen Seite werde damit die Bundesrepublik auf eine Stufe mit dem mörderischen Regime des Dritten Reichs gesetzt, was völlig absurd sei.

Tragen des Judensterns bei Corona-Demonstrationen geschmacklos

Auf der anderen Seite setze man damit selbst in den Stand eines Opfers, dass man ja gar nicht erbringe, so Weiß. Und da gebe es ja sehr viele Spielarten der Sophie-Scholl-Vergleiche in der letzten Zeit das. Einige steckten sich gleich einen gelben Stern an und setzten sich in den Stand der verfolgten und ermordeten Juden. Das sei alles hochgradig geschmacklos, aber es solle ja auch genau die historischen Grenzen schleifen.

Symbolische Selbstaufwertung durch Vergleich mit NS-Widerstand

Die Instrumentalisierung von Sophie Scholl von rechts erklärt Weiß damit, dass man versuche, sich an große, geschichtsträchtige Namen dranzuhängen. Damit solle die eigene Rolle des gefühlten Widerstandes aufgewertet werden, der mit dem historischen Vorbild letztendlich überhaupt nichts zu tun habe. Es sei eine rein symbolische Selbstaufwertung, die aber natürlich auf Kosten der historischen Personen gehe, die damit abgewertet würden.

Die Geschwister Hans und Sophie Scholl

Die Geschister Hans und Sophie Scholl, Gründer und Mitglieder der Widerstandsgruppe "Weiße Rose" (undatierte Aufnahmen) picture-alliance / Reportdienste picture-alliance / dpa | ADN Zentralbild

Am 22. Februar 1943 wurden Hans und Sophie Scholl, die führenden Mitglieder der Studentengruppe „Weiße Rose“, in München hingerichtet. In sechs Flugblättern hatten die Geschwister und ihre Freunde zum Widerstand gegen das Hitler-Regime aufgerufen. Für Jahrzehnte galt die Weiße Rose als leuchtendes Vorbild – doch zum 79. Jahrestag hält sich das Gedenken in engen Grenzen. Verblassen die Schrecken des Dritten Reiches?

Die Erinnerung an ihre Person wird inzwischen auch von sogenannten Querdenker*innen und Corona-Leugnern instrumentalisiert — „Jana aus Kassel“, die sich „wie Sophie Scholl fühlt“ wurde zu einem der Kopf-Schüttel-Momente des Jahres 2020.

@ichbinsophiescholl — Instagram-Projekt von SWR und BR

Instagram-Projekt @ichbinsophiescholl: Sophie Scholl wird gespielt von Luna Wedler Pressestelle © SWR/Rebecca Rütten/Sommerhaus Film

Das Instagram-Projekt @ichbinsophiescholl von SWR und BR hat die Widerstandskämpferin Sophie Scholl aus den Geschichtsbüchern ins Hier und Jetzt geholt. Ab dem 22. Februar, dem Todestag von Hans oder Sophie Scholl, wandelt sich der Kanal zur Geschichts-Dokumentations-Plattform mit Hintergrund-Posts zu den Mitgliedern der Weißen Rose und moderierten Insta-Live-Talks unter anderen mit der Schauspielerin Luna Wedler (spielte Sophie Scholl), Regisseur Tom Lass, Historikerin Dr. Maren Gottschalk und Macher*nnen des Kanals.