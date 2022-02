Willi Habermann musste einfach schreiben, und er tat es mit Genuss und mit viel Humor. Seine schwäbische Heimat prägte ihn, seine Sprache und seine Lyrik. Er verfasste zahlreiche Gedichte in schwäbischer Mundart, die seinen ernsten und tiefsinnigen Gedichten in Hochdeutsch in nichts nachstehen. Willi Habermann schaute genau hin, um dann in seinen Texten auch komplexe Zusammenhänge auf den Punkt zu bringen. mehr...