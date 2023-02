Der Einsatz von Tieren als Kriegswaffe hat eine lange Tradition. Hannibal zog auf Elefanten gegen Rom und Pferde, Hunde, Tauben dienten militärischen Zwecken und wurden zugleich als Maskottchen oder Kriegshelden verehrt.

Bereits der kathargische Heerführer Hannibal nutzte Elefanten für seine legendäre Alpenüberquerung, um in den Krieg zu ziehen. Im Laufe der Jahrhunderte wurden Millionen von Pferden, Eseln, Hunden und Tauben für militärische Zwecke eingesetzt.

Dutzende von Tierarten im Einsatz

Als unfreiwillige Verbündete werden Tiere nicht nur für den Transport von Gütern und Soldaten eingesetzt, sondern werden auch zu aktiven Kriegsteilnehmern gemacht. Sie dienen als Spür- oder Wachhunde, übermitteln Nachrichten und werden für Spionagezwecke genutzt. Im Ersten Weltkrieg dienen Glühwürmchen als Lichtquellen, Schnecken sollen den Einsatz von Senfgas nachweisen und Delfine betreiben seit dem Kalten Krieg Spionage, vermutlich sowohl für die USA als auch für Russland.

Diese kolorierte Aufnahme zeigt deutsche Soldaten, die im Jahr 1917 Tauben zu einer Brieftaubenstation nahe der Frontlinie bringen. Wegen möglicher Gasangriffe wird ein entsprechender Schutzbehälter mitgeführt. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / akg-images

Hunde als Sprengkörper, Tauben als Seuchenüberträger

Hunde wurden in der Vergangenheit auch als mobile Sprengkörper eingesetzt, Brieftauben zusätzlich mit ansteckenden Krankheiten infiziert, die zur Dezimierung des Gegners führen sollten und immer wieder dienten verletzte, alte oder kranke Tiere den ausgehungerten Soldaten auch als Nahrung.

Kriegsheld, Kamerad und Projektionsfläche

Die Brieftaube Winkie hatte nach einem Flugzeugabsturz 1942 dazu beigetragen, dass vier britische Soldaten gerettet werden konnten. Geschichten wie diese sind es, die Menschen ergreifen und von dem Tier als Freund und Helfer sprechen lassen. In London erinnert sogar ein eigenes Denkmal an ihren Einsatz im Krieg. Auch Auszeichnungen für „tierische Kameraden“, insbesondere Hunde und Tauben, zeugen von der Wertschätzung. In England gibt es gar ein militärisches Dienstkreuz für Tiere.

Das „Animals in War Memorial“ in London wird 2004 in Gedenken an die Tiere eingeweiht, die unter britischem Kommando dienten, verletzt oder getötet wurden. Es trägt die Inschrift „They had no choice“ („Sie hatten keine Wahl“). IMAGO IMAGO / Hoch Zwei Stock/Angerer

Schimmel von Napoleon gestohlen

Die Beziehung zwischen Mensch und Tier ist im Krieg eine Besondere. So war beispielsweise der Schimmelhengst Marengo für seinen Besitzer Napoleon so wertvoll, dass es englischen Soldaten angemessen erschien, das Pferd bei der Schlacht von Waterloo zu erbeuten und außer Landes zu bringen.

Kater als „Unsinkable Sam“ verehrt

Der Kater Sam, der als „Unsinkable Sam“ in die Annalen der Marinegeschichte einging, war nicht nur eine Schiffskatze, die an Bord für rattenfreie Zustände sorgen sollte, sondern erhielt während des Zweiten Weltkriegs den Status eines Maskottchens für die britische Marine und wurde im Anschluss zur Legende. Insgesamt drei Schiffsuntergänge überlebte der Kater – zuerst auf deutscher, dann auf britischer Seite.

Tier und Mensch als Kameraden: Dieser Soldat der Royal Airforce posiert im Zweiten Weltkrieg mit einem Hund. IMAGO IMAGO/piemags

In Anbetracht dessen, dass nur wenige Besatzungsmitglieder ihr Leben retten konnten, war Sam sicher auch eine Art Projektionsfläche und Sinnbild für die Hoffnung selbst während des Kriegs. Sie bekommen Namen und werden zu Kameraden. Malin Gewinner, die zum Thema das Buch „Die Anthropomorpha: Tiere im Krieg“ geschrieben hat, erklärt das gegenüber SWR2 im Jahr 2017 wie folgt:

„Sie bilden eine Art Opfergemeinschaft. Beide, Mensch und Tier, befinden sich in einer Situation, in der sie sich lieber nicht befinden wollen. Beide sind einer Gefahr ausgesetzt und beide müssen Befehle befolgen.“

Acht Millionen britische Pferde im 1. Weltkrieg gestorben

Rund acht Millionen Pferde sterben allein auf britischer Seite, genauso viele deutsche Soldaten lassen in diesem Krieg ihr Leben. Obwohl zu Beginn des Krieges noch angezweifelt wird, ob nach der Erfindung verschiedener technischer Errungenschaft überhaupt Tiere zum Einsatz kommen, greifen die Heere schließlich doch in großer Zahl auf tradierte Elemente der Kriegsführung zurück.

Das Pferd als Reit- und Lastentier und die Taube als Nachrichtenübermittler haben zwischen 1914 und 1918 noch lange nicht ausgedient. Die nun an der Front eingesetzten Tiere fehlen der Bevölkerung jedoch in einem Alltag, in dem Tiere noch eine wichtige Rolle einnehmen, etwa als Kutschpferde oder Lastentiere.

Tierärzte behandeln im Ersten Weltkrieg ein Pferd mit einer Kopfverletzung. IMAGO imago/United Archives International

Der hohe Verlust insbesondere an Pferden wird auch zum logistischen Problem: Wer soll sich um die verletzten Tiere kümmern, deren Einsatzfähigkeit kriegsentscheidend sein könnte?

Mehr als 5.300 Tierärzte, etwa 75 Prozent aller Tierärzte des Deutschen Reiches, werden an der Front eingesetzt. In eigens für die Tiere eingerichteten Feldlazaretten behandeln sie die verletzten Tiere.

Weil die Pferde fehlen, nutzt dieser Mann im Ersten Weltkrieg in Belgien eine Hundekutsche zur Fortbewegung. IMAGO imago stock&people

Wird der Mensch zum Tier im Krieg? Oder das Tier zum Menschen?

Bis heute werden Tiere für militärische Zwecke genutzt. Das Militärhistorische Museum in Dresden widmet den Tieren im Krieg gar eine eigene Sektion in der Dauerausstellung.

Doch was sagt es über den Mensch aus, dass er Tiere seit Jahrhunderten in den Krieg schickt? Welche Beziehung zwischen Mensch und Tier wird hier greifbar? Malin Gewinner beantwortet diese Frage bei SWR2 philosophisch: