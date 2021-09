Mieten oder Kaufen? Was kann ich mir noch leisten, und wo? Was ist eine Immobilie wirklich wert? Viele haben schon resigniert – und geben die Suche nach etwas Eigenem, oder einer passenderen Mietwohnung auf. Wir geben Tipps, was bei der Entscheidung hilft und fragen, wann die Preise wieder sinken. Was könnte den Markt entspannen: Bieten vom Homeoffice-Boom geleerte Büroflächen neue Chancen? Und wie viel Handlungsspielraum haben Städte und Kommunen noch in der Krise?