Die Themen: Was bringen Marder-Panzer-Lieferungen an die Ukraine? ++ FDP startet mit Dreikönigstreffen ins neue Jahr ++ Söder und Dobrindt eröffnen CSU-Landesgruppenklausur ++ Das Gezerre um den Sprecher US-Repräsentantenhauses geht weiter ++ Es gibt Kritik an Biotechnologie-Strategie in Rheinland-Pfalz ++ Wirtschaft: Deutsche Bahn nennt Einstellungsziel für 2023