Taximord in Konstanz – True Crime | Tödliche Irrfahrt am Bodensee

Am helllichten Tag steigt Andrej W. in das Taxi einer Frau. Er dirigiert sie auf einen Feldweg, sticht ihr mit einem Messer mehrfach in den Hals und vergewaltigt sie. Die Frau überlebt schwer verletzt. Keine 24 Stunden später steigt Andrej W. in das Taxi einer anderen Frau. Er tötet sie auf einem Parkplatz. Am Bodensee herrscht Angst.

Viktoria Merkulova, ARD Terrorismusexperte Holger Schmidt und Bundesrichter a. D. Prof. Dr. Thomas Fischer diskutieren im “Sprechen wir über Mord?! Der SWR2 True Crime Podcast“ über wahre Verbrechen.