Tattoos - Früher Subkultur heute Mainstream

Das Mannheimer TätowierMagazin feiert seinen 25. Geburtstag



anschließend:

Vor ungefähr 20 Jahren wurden so viele Steißbeintribals (Fachbegriff) oder Arschgeweihe (abwertendes Synonym) sichtbar, dass klar war: Tattoos sind in. Noch zehn Jahre vorher zählte das Tätowieren zur Subkultur, zum Punk. In einem Büro konnte man sich damit jedenfalls nicht blicken lassen. Allerdings zog es die Tattoo-Träger auch selten in Büros. Das ist heute anders, nicht nur auf den teuersten Fußballbeinen dieser Welt, in allen Teilen der Gesellschaft ist das Tattoo angekommen. Und es haben sich viele verschiedene Stile dieser Körperkunst entwickelt. Darüber berichtet seit 25 Jahren das TätowierMagazin, das im Mannheimer Huber-Verlag erscheint. Der heutige Chefredakteur Boris Glatthaar und der frühere Dirk-Boris Rödel geben Auskunft über die Entwicklung der Kunst des Tätowierens. (Produktion SWR 2019)