Tareq Alaows: „Ich hoffe, dass sich der Krieg in Syrien nicht in der Ukraine wiederholt“

„Die gleichen Bilder von dem Krieg in Syrien haben sich am 24. Februar wiederholt, als ich gesehen habe, wie Militärflugzeuge Gebäude in der Ukraine angegriffen“, sagt Tareq Alaows. 2015 hat er es gerade noch geschafft, vor dem russischen Militäreinsatz aus seiner syrischen Heimat zu fliehen. Heute ist er Rechtsberater für geflüchtete Menschen in Berlin.

Internationale Gemeinschaft soll besser zusammenhalten Die aktuellen Bilder vom Krieg in der Ukraine würden ihn an seine traumatischen Erlebnisse in Syrien erinnern, sagt Alaows: „Wir hoffen, dass die internationale Gemeinschaft jetzt besser zusammenhält als damals und nicht noch mehr Zivilist*innen in der Ukraine getötet werden.“ Um zu helfen, ist Tareq Alaows ist mit der Initiative #LeaveNooneBehind und der Organisation „Each One Teach“ am Wochenende des 6. März an die polnisch-ukrainische Grenze gefahren, um Spenden zu liefern. Dort habe er gesehen, wie groß und überwältigend die Solidarität mit den Menschen aus der Ukraine sei. Gemeinsam mit @lnob2020 bin ich an die Polnisch-Ukrainische Grenze gefahren, um von struktureller Diskrimnierung betroffene Menschen zu unterstützen. Wir machen uns ein Bild von der Lage, die momentan sehr unübersichtlich scheint. Weitere Infos folgen bald. #Ukraine https://t.co/HUmrLehTQ8 Solidarität sollte allen Verfolgten gelten Allerdings würde die Solidarität nicht allen gleichermaßen gelten. Menschen, die „Drittstaaten angehören oder LGBTQI* Personen, die nicht wissen, ob sie eine Zukunft haben, ob sie eine gerechte Aufnahme in Europa haben“ werde weniger geholfen, konstatiert Alaows. Er begrüße den grundsätzlichen Kurswechsel in der europäischen Asyl- und Migrationspolitik — hoffe aber, dass dieser nicht nur eine vorübergehende Phase sei, die sich auf die Ukraine bezieht, sondern „ein systematischer Kurswechsel zu einer menschlichen Asyl- und Migrationspolitik, die die Festung Europa beendet.“