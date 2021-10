Armin Laschet hält eine Hintertür offen für eine Jamaika-Koalition, der FAZ-Journalist Ralph Bollmann sieht darin eine Art „Opfergang für die Stabilität der CDU und die Stabilität der Demokratie.“ Denn sobald Laschet zurücktrete, breche in der Union das Chaos aus in Form von Nachfolge- und Richtungsdebatten. Erst im Januar sei hier eine Entscheidung zu erwarten und bis sich die CDU sortiert habe, könne es noch länger dauern, so Bollmann im Gespräch mit SWR2. „Aber was macht man denn in dem Fall, dass die Ampelverhandlungen doch noch scheitern? Dann gäbe es keine Regierungsalternative in Deutschland.“ mehr...