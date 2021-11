per Mail teilen

Städteplanung und Mobilität, Digitalisierung und neue Arbeitswelten, Klima- und Strukturwandel: Wie sieht unser Leben in Zukunft aus? Unter dem Motto „Stadt.Land.Wandel – Wo ist die Zukunft zu Hause?“ beschäftigt sich die 16. ARD-Themenwoche mit der Veränderung und den Zukunftsperspektiven unserer Lebensverhältnisse. SWR2 beteiligt sich mit zahlreichen Beiträgen.

Zahlreiche Landstriche in Deutschland verändern sich rasant. Ganze Wirtschaftszweige brechen weg oder entstehen neu, junge Menschen ziehen den Jobs hinterher, der Wohnraum in den Boom-Städten wird zum Spekulationsobjekt. Dörfer, Städte und Regionen müssen umdenken und neue Wege gehen. "Stadt.Land.Wandel" stellt aktuelle Transformationsprozesse vor und zeigt Veränderungen von Lebensräumen in der Vergangenheit, aus denen wir für die Zukunft lernen können.