„Ich verfüge über eine sehr starke Kraft und Ausdauer“, sagte Tina Turner 2014 im Gespräch mit SWR2. Am 24. Mai 2023 ist die Popsängerin mit 83 Jahren in ihrer Schweizer Wahlheimat gestorben. Zuletzt hatte sie sich spirituellen Themen zugewandt.

„Ich verfüge über eine sehr starke Kraft und Ausdauer und die Fähigkeit zu lernen. Ich habe gelernt, die richtigen Entscheidungen zu treffen.“

Das war wohl das Geheimnis des Erfolges der Künstlerin Annie Mae Bullock, die unter dem Namen Tina Turner bekannt wurde. 1939 in einem kleinen Dorf in Tennessee geboren, wurde sie zu einer der erfolgreichsten Popsängerinnen der Welt.

Christiane Rebmann hat Tina Turner mehrfach getroffen und sich nicht nur von ihrer erstaunlichen Karriere erzählen lassen, sondern auch, warum sich die Musikerin zuletzt fast ausschließlich spirituellen Themen zugewandt hatte – nachzuhören in der aktualisierten Fassung der SWR2-Sendung aus dem Jahr 2014.

Manuskript zur Sendung „Geballte Energie und spirituelle Kraft – zum Tod von Tina Turner“

Ihre Musik und Lebensgeschichte berührt die Menschen

Dass der Erfolg von Tina Turner im Wesentlichen auf zwei Aspekten beruht, erklärt der SWR-Musikexperte Bernd Lechler im Gespräch bei SWR2.

Zum einen sei da die Musik selbst: Ihre markante Powerstimme, das Bühnenoutfit, die vielen Hits über Jahrzehnte hinweg – von „Nutbush City Limits“ und „Proud Mary“ bis „What’s Love gotta do with it” und “Can’t stand the rain”. Jenseits der Musik aber sei es auch Tina Turners Biographie, die die Menschen berührt habe, so Lechler.

„Für mich wird sie immer eine Überlebende und eine Inspiration für Frauen überall sein. Ihre Musik wird weiterhin die kommenden Generationen inspirieren. Ruhe in Frieden, Königin ❤️“

Die Scheidung von „ihrem prügelnden Ehemann Ike Turner“, so Lechler, der anschließende Karriere-Crash und vor allem: ihr wohl beispielloses Comeback in den 80er-Jahren.

Bernd Lechler vergleicht ihre Lebensgeschichte mit einem Märchen: „Daher kommt jetzt diese Anteilnahme: Wir haben ihrer Entwicklung früher schon berührt zugesehen und sie ihr gegönnt.“

SWR2-Musikexperte Bernd Lechler im Gespräch:

Dokumentation „Tina Turner – One of the Living“ in der ARD Mediathek: