„Man kann nicht so leben, als sei man schon tot“, sagt der Theologe und Sozialethiker Dietmar Mieth in SWR2 zu möglichen Einschränkungen des eigenen Lebens infolge der Coronavirus-Pandemie. Der einzelne müsse letztlich individuell entscheiden, in welchen Lebenssituationen er sich einschränken wolle.



Das gelte insbesondere für öffentliche Termine und Reisen, bei denen in Zug oder Flugzeug sowohl die Gefahr bestehe, sich anzustecken, oder aber die Krankheit selbst zu übertragen. Wenn man das Risiko als sehr gering einschätzen könne, wie zum Beispiel bei einem Familienbesuch, ließe sich aber noch immer einiges unternehmen. Der Staat könne einem diese individuelle Verantwortung nicht gänzlich abnehmen.



Zwar erwarteten viele, dass der Staat solche Probleme regeln könne. Dies sei aber in der Situation einer solchen Pandemie gar nicht möglich. Der Staat müsse, statt das Leben jedes einzelnen reglementieren zu wollen, eher im Auge behalten, dass beispielsweise das Gesundheitssystem insgesamt leistungsfähig bleibe.



Dietmar Mieth ist emeritierter Professor für theologische Ethik und Sozialethik an der Universität Tübingen.



