Können wir gar nichts tun? Mit dieser Frage beginnt Bastian Berbner sein Buch "180 Grad - Geschichten gegen den Hass".

Auf einer Recherchereise im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen erlebt der ZEIT-Redakteur hautnah die tiefe Spaltung der französischen Gesellschaft.

Er spürt zum ersten Mal so etwas wie eine politische Angst um die Demokratie, um die Stabilität unserer Gesellschaften, in Europa, in der Welt.

Und er begibt sich auf die Suche nach Menschen, denen es gelungen ist, Hass und Vorurteilen, die den sozialen Zusammenhalt zu zerstören drohen, etwas entgegenzusetzen.

Buchtipp:

C.H. Beck Verlag 180 Grad Geschichten gegen den Hass Autor Bastian Berbner Verlag: C.H. Beck Verlag ISBN: 978-3406742446

Musikliste:

Gamblin' man Blues

Anthony Strong

CD: Me and my Radio

Les passants

ZAZ

CD: ZAZ

Bailando sin paraíso

Otros Aires

CD: Perfect Tango

The heart is a lonely hunter

Nerina Pallot

CD: Stay lucky

Be here now

Nahko

CD: My name is bear