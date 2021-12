In ihrem Hamburger Wohnzimmer bewirtet sie jeden Freitagabend Gäste mit einem fünfgängigen Menü. Zudem betreibt die 81-Jährige den Youtube-Blog "Monika Fuchs" kocht.

Jeden Freitagabend bewirtet Monika Fuchs in ihrem Hamburger Wohnzimmer 20-25 Gäste mit einem fünfgängigen Menü. Jeden Montag nimmt die 81-Jährige mit ihrem Sohn ein Video auf für ihren Youtube-Blog "Monika Fuchs kocht".

Vielen Gerichten merkt man an, dass sie in der Welt unterwegs war. Als 19-Jährige wanderte sie in die USA aus, später lebte sie mit ihrer Familie in Neuseeland und asiatischen Ländern.

In einem Alter, in dem Andere an den Ruhestand denken, gründete Monika Fuchs eine Cateringfirma und sorgte 16 Jahre lang für die Verpflegung in Fernsehstudios.

Nun kommen die Gäste zu ihr; mit den Einnahmen ihres Supper Clubs unterstützt sie das Waldpiratencamp für krebskranke Kinder in Heidelberg.

Kochen mit Monika Fuchs - So erklärt sie ihre Rezepte auf youtube:

Musikliste



I`m Beginning To See The Light

Seal feat. The Puppini Sisters

CD: Standards



Einfach so

Felix Meyer & Project Île

CD: Die im Dunkeln hoert man doch



Téra lonji

Mayra Andrade

CD: Lovely difficult



James

Kevin Hays & Chiara Izzi

CD: Across the sea



Grandmother song

Vienna Teng

CD: Inland territory