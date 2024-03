Altbekannte Unbekannte: Susanne Foitzik erforscht Ameisen

Rasenameisen, rote Ameisen und vielleicht noch Waldameisen. Mehr als diese drei Arten kennen die wenigsten von uns. Damit ist unser Ameisenhorizont bedauerlich klein.

In Deutschland gibt es rund hundert Ameisenarten, weltweit sogar über 13000. Darunter klangvolle Namen wie Pharaoameisen, Schmalbrustameisen und Gewehrkugelameisen. Die Ameisenkundler – Myrmekologen – wissen: Es sind noch mehr, sie wurden nur noch nicht gefunden!

Die Evolutionsbiologin Susanne Foitzik erforscht Ameisen auf Expeditionen in den USA, in den Tropen, in deutschen Wäldern und in den Laboren der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Wenn sie den Bogen spannt von den Genen über das Verhalten bis zur hochspezialisierten Arbeitsteilung in einer Ameisenkolonie, ist das spannend wie ein Krimi.

