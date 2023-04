Zu Kerstin Davidis kommen meist Menschen in einer Umbruchsituation. Irgendetwas ist passiert - eine Erkrankung, eine Trennung, eine Kündigung.

Und plötzlich tauchen Fragen auf, die vorher keine Rolle gespielt haben: Bin ich zufrieden damit, wie ich mein Leben bislang gelebt habe? Habe ich falsche Entscheidungen getroffen? Manchmal entsteht - gerade in Konfrontation mit der Endlichkeit des Lebens - Reue über ungenutzte Möglichkeiten und Traurigkeit über verwehrte Chancen. In der Sendung erläutert die Psychotherapeutin, wie jeder neue Blickwinkel und Handlungsmöglichkeiten finden kann.

