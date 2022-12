Viele Menschen gehen schon „einbeinig“ in eine Beziehung und hoffen, der Partner möge ihnen „ein Bein hergeben“, um selbst innere und äußere Stabilität zu erfahren.

Das wird im Konflikt enden, sagen die Therapeuten und Gruppenleiter Regina König und Hellwig Schinko.

Ihnen geht es darum, Menschen anzuleiten, aus Tun und Stress auszusteigen und zu lernen zu entspannen, und zwar miteinander.

Dann ist der Weg frei, mit dem eigenen Inneren in Kontakt zu kommen und herauszufinden, was einem selbst wichtig ist, was der eigene Wunsch ist und was das eigene Bedürfnis, und zwar unabhängig davon, was im Außen so alles gesagt wird, was Trend ist, was man haben muss, wie Sexualität sein soll und wie eine Beziehung funktioniert.

Musiktitel:

There ain’t no sweet man that's worth the salt of my tears

Diana Krall

CD: Glad rag doll

Blood of Eden

Peter Gabriel

CD: Us

Ang´lacht

Hubert von Goisern

CD: Fön

All I need

Heather Nova

CD: Storm

You and I again

James Taylor

CD: Before this world