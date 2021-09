Mathematik ist ein unbeliebtes Fach. Aber es ist viel wichtiger als wir denken.

Studiogast: Prof. Albrecht Beutelspacher, Gründer des Mathematikums Gießen

Nach dem Abitur 2019 unterzeichneten Tausende Schülerinnen und Schülern Online-Petitionen: Sie protestierten damit gegen die Mathematik-Prüfungen, die zu schwer gewesen seien. Das zeigt einmal mehr, dass Mathematik für viele ein Problemfach ist. Ein unbeliebtes ist es zweifelsohne. Wozu brauchen wir Mathematik? Welche mathematischen Grundlagen sollten wir alle kennen? Und was haben Sie selbst in Studium oder Beruf verpasst, weil Ihre Mathe-Noten nicht gut waren? Rufen Sie uns ab 19:00 Uhr an und diskutieren Sie mit unter der Nummer 07221 - 929 - 2000. Studio-Gast ist Albrecht Beutelspacher, der bis 2018 Mathematik-Professor an der Universität Gießen war und dort das 2002 das erste mathematische Mitmachmuseum der Welt gründete: das Mathematikum.

