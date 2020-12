Als Jugendliche flüchtet Laura Breiller-Popescu mit ihrer Familie 1990 aus Rumänien nach Deutschland. 2013 gründet die Juristin und Übersetzerin die Rumänisch-Deutsche-Vereinigung in Baden-Württemberg.

Sie weiß, wie sich viele der neuzugezogenen Rumänen fühlen und welche Probleme sie haben. Das ihrer Meinung nach größte: Unwissenheit über die eigenen Rechte. Bis zu 800 Rumänen berät ihr Verein regelmäßig, zum Beispiel bei unfairen Arbeitsverträgen. Konzerte rumänischer KünstlerInnen geben außerdem den bereits lange in Baden-Württemberg lebenden Siebenbürger Sachsen die Möglichkeit, ihre Tradition zu pflegen.

