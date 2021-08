Möglichst weit weg wollte er, damals als Schüler in Saarbrücken. Als er zum ersten Mal chinesische Kalligrafie sah, war er so fasziniert, dass China zu seinem Wunschort wurde. Heute ist Hans Peter Hoffmann Professor für Sinologie und hat unter anderem beinahe das gesamte Werk von Liao Yiwu übersetzt. Während man den chinesischen Dissidenten und Friedenspreisträger des Deutschen Buchhandels durchaus kennt, weiß kaum einer, wer hinter den deutschen Fassungen seiner Bücher steckt. (SWR 2019)

