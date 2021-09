„Unser Gehirn ist das wohl empfindlichste Organ“, sagt Maren Urner. „Wir sollten es nicht vollmüllen, mit einer Informationsflut, die uns nicht weiterbringt.“ Besonders kritisch sieht die 35jährige Neurowissenschaftlerin die Masse an negativen Schlagzeilen.

In ihrem Buch „Schluss mit dem täglichen Weltuntergang“ erläutert sie, wie uns die aktuelle Medienwelt lähmen kann, weil sie Geist und Körper in einen chronischen Stresszustand versetzt. Mithilfe von Crowdfunding ist die Wissenschaftlerin 2016 selbst in die Medienbranche eingestiegen, um mit dem Online-Magazin „Perspective Daily“ für mehr Konstruktiven Journalismus zu sorgen.

Schluss mit dem täglichen Weltuntergang: Wie wir uns gegen die digitale Vermüllung unserer Gehirne wehren Pressestelle Droemer HC Schluss mit dem täglichen Weltuntergang: Wie wir uns gegen die digitale Vermüllung unserer Gehirne wehren Autor Prof. Dr. Maren Urner Genre: Sachbuch Verlag: Droemer HC, 16,99 € ISBN: 978-3426277768

Raus aus der ewigen Dauerkrise: Mit dem Denken von morgen die Probleme von heute lösen Pressestelle Droemer HC Raus aus der ewigen Dauerkrise: Mit dem Denken von morgen die Probleme von heute lösen Autor Prof. Dr. Maren Urner Genre: Sachbuch Verlag: Droemer HC, 16,99 € ISBN: 978-3426278413

(SWR 2019)

Musiktitel:

La ciudad

Monsieur Periné

CD: Hecho a mano



Sunday papers

Joe Jackson Band

CD: Look sharp!



Oh my love

Leyla McCalla

CD: The Capitalist Blues



Enjoy the day

Rigmor Gustafsson

CD: Come home