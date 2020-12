Hier stellen wir aktuelle CDs von Singer-Songwritern, Jazz- und Weltmusikern mit Hintergrundinformationen vor. Darin die CD der Woche: Lucid von Asa



Musiktitel



The only way out is through

Hannah Williams & The Affirmations

CD: 50 foot woman

Just one of those things

Harry Connick jr.

CD: True love: A celebration of Cole Porter

Secret

Lioba

CD: Stumble and grow

Long long way

Boy & Bear

CD: Suck on light

Happy people

Asa

CD: Lucid

Femi mo

Asa

CD: Lucid

Peel me a grape

The Huggee Swing Band feat. Franziska Schuster

CD: Nightmood

Metamorphosis

Marie Spaemann

CD: Gap

Bahnhof Friedrichstrasse

Jim Kroft

CD: Love in the face of fear

Kharifa

Habib Koité

CD: Kharifa



CD der Woche:

Die Sängerin Asa ist in Paris geboren, ihre Eltern kamen aus Nigeria. Sie ist in Lagos aufgewachsen und lebt heute in beiden Städten. 2008 wurde die damals 26-jährige mit ihrem vielbeachteten Debütalbum international bekannt. Es folgte eine weltweite Tournee nach der anderen, bis zur totalen Erschöpfung. Asa nahm sich eine Auszeit, dünnte ihren Konzertkalender erheblich aus und hielt sich auch mit neuen Platten zurück. Jetzt aber, von vielen Fans erwartet, ist nach fünf Jahren wieder ein neues Album von ihr erschienen. "Lucid" heißt es, zu deutsch etwa "klar, verständlich, transparent", und man könnte es fast als Themenalbum bezeichnen. Welches Thema? Darüber hat Luigi Lauer mit Asa gesprochen.