Die Faszination von Oberflächen

Die Shortlist des ARD PiNball 2019 (2/4)



Heute senden wir zwei von fünf Hörspielen, die für den ARD PiNball 2019 nominiert sind: "Träume unter Wellblechdächern" von Sebastian Hocke und "Inside the Surface" von Joseph Baader.



Die zwei Hörspiele sind von der Machart her grundverschieden, aber sie beschäftigen sich beide mit der Problematik von Nähe und Distanz. Während Sebastian Hockes Heldin ihr Herz rückhaltlos an eine Sommerliebe verschleudert, kratzt der Protagonist in Joseph Baaders Stück im wahrsten Sinn des Wortes nur noch an den Oberflächen, um sich ja nicht zu tief zu verstricken. Eine Obsession, die ihn bald völlig in Beschlag nimmt.

Musiktitel:



The Falls

Whitney

CD: Light upon the lake

Molecole

Pacifico

CD: Bastasse il cielo

Im Anschluss:

Akte 88, Staffel 2, Folge 2: Atención Submarina

Ein U-Boot-Experte taucht auf und berichtet von einer Flotte fliehender Nazis. Die SWR-Redakteure Filz und Lissek staunen über die Fracht an Bord: Hitlers Schallplattensammlung und eine Dose mit Hühneraugenpflastern …