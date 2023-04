Unterrichtsziel Demokratie

Was die Grundschule Pattonville anders macht

Mit den Lehrerinnen Ulrike Schiller und Barbara Frösch

Demokratie kann man nicht in einer Unterrichtseinheit lernen, sondern nur im täglichen Tun. Das war der Grundgedanke, mit dem sechs Lehrerinnen sich vor über 20 Jahren zusammensetzten, als im schwäbischen Remseck eine neue Schule gegründet werden sollte. 1997 eröffneten sie dann die "Grundschule Pattonville" mit 80 Kindern und setzen seither konsequent das Prinzip des demokratischen Miteinander von Kindern, Lehrern und Eltern um. Niemand entscheidet im Alleingang oder bestimmt qua Autorität über andere. Argumentieren wird hier genauso wichtig genommen wie Rechnen und Schreiben. Wie das funktioniert - mit inzwischen 28 Lehrern und 400 Schülern - das erzählen die Lehrerinnen Ulrike Schiller und Barbara Frösch in SWR2 Tandem.



Musiktitel



Il giro dell'oca

Ilaria Graziano

CD: Come 2 me

Decide

Flavia Coelho

CD: Bossa muffin - Nosso diario edition

Les corbeaux / When I see an elephant fly

Thomas Dutronc

CD: Jazz loves Disney 2 - A kind of magic

Delirious

Susanne Sundfør

CD: Ten love songs

School's out

Hellsongs

CD: Minor misdemeanors