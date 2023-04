Lebensaufgabe - Aufdecken

In seinen SWR-Dokus behandelt Hermann G. Abmayr drängende Fragen unserer Zeit: Verkehrspolitik, Umweltprobleme und Veränderungen in der Arbeitswelt.

Die besten Themen finde man oft vor der eigenen Haustür, sagt der Journalist und Filmemacher. Seine erste große Geschichte gelang ihm in den 80er Jahren, als er für die ARD-Reihe "Gesucht wird ..." über den damals angeblich noch lebenden Josef Mengele recherchiert und als erster herausfindet, dass der ehemalige KZ-Arzt von Auschwitz längst tot ist. Mengele stammt aus Günzburg, der Stadt, in der auch Abmayr aufgewachsen ist. Der Rechercheerfolg bringt ihn zum Fernsehen. Abmayr drehte bisher über 20 Dokumentarfilme – vor allem für den SWR: über schlechte Arbeitsbedingungen, über die Fehler der Bahn und der Verkehrspolitik oder über zeitgeschichtliche Themen. Für seine Arbeit erhielt er zahlreiche Preise, zuletzt den Willi-Bleicher-Preis für den SWR-Film "Fit bis zur Rente? Wenn Arbeit krank macht".



Ein Gespräch mit einem, der die Wahrheit aufdecken und dabei immer fair bleiben will.



