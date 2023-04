Als Claudia Klütsch das Hemd für ihren Mann auspackte, fiel ein Zettel heraus. Darauf stand in gebrochenem Englisch der Hilferuf eines Textilarbeiters aus Bangladesch.

Martin Klütsch meinte, sie solle ihn einfach wegwerfen, aber das tat sie nicht. Sie recherchierte, nahm Kontakt auf und so entstand eine Verbindung zu einer Familie aus einem für sie völlig unbekannten Kulturkreis. Eine Verbindung, die auch das Leben der Klütschs verändern sollte. Martin Klütsch sprach kein Englisch, Claudia Klütsch hatte noch nie in einem Flugzeug gesessen, aber dann wollten sie den Mann kennenlernen, dem sie von nun an kleine Summen überwiesen. (SWR 2018)

Musiktitel



Mean to me

NDR Bigband

CD: Driving

Traces of you

Anoushka Shankar

CD: Traces of you

Anywhere

Passenger

CD: Young as the morning old as the sea

Perfect time to go

Miu

CD: Leaf

Shiva

Karsh Kale

CD: Up