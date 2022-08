Der normale Bürger erfährt nicht, was der Geheimdienst tut. Dafür aber Hans-Christian Ströbele.

Seit über drei Jahren ist der Grünenpolitiker bundespolitischer Rentner, doch davor saß er 15 Jahre lang im Parlamentarischen Kontrollgremium, das die Arbeit der Geheimdienste im Auge behalten soll. Der NSU, Edward Snowden, die NSA-Abhöraffaire, der Fall Anis Amri - der 80-Jährige hat sämtliche Geheimdienstskandale der jüngsten Geschichte hierzulande aktiv mitverfolgt und konstatiert: Der Verfassungsschutz hält sich selbst nicht an die Verfassung. (SWR 2018)





Musiktitel

Poder

Rupa & The April Fishes

CD: Extraordinary Rendition

Janjo la maya

Richard Bona

CD: Bonafied

Let's Face The Music And Dance

Tony Bennet & Lady Gaga

CD: Cheek To Cheek

New York Is My Destination

Suzanne Vega

CD: Lover, Beloved: Songs From An Evening With Carson McCullers

Chorale

Owen Pallett

CD: In Conflict