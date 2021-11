SWR2 Stolpersteine Videos

Mauro Pinterowitsch geht in seinem Kurzfilm der Frage "Was wäre wenn?" nach: Wären Fritz und Anny Salomon keine Juden gewesen, hätten sie noch lange leben und viele Dinge, wie alle anderen auch, unternehmen können. "Ich wollte ihre Lebensgeschichte erzählen, wie sie hätte ausgehen können. Damit erschuf ich mit fiktiven Mitteln eine normale Lebensgeschichte, die allerdings am Ende des Kurzfilms wieder zurück in die Realität geholt wird." mehr...