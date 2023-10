Auf den Kulturseiten der Zeitungen und im Netz gibt es einhelligen Jubel für den neuen „Asterix“: „Die weiße Iris“, offenbar so witzig wie lange nicht mehr! Und es geht um neue Antisemitismus-Vorwürfe gegen die Klimaschutzorganisation Fridays for Future: In einem Instagram-Post verstörte die internationale Sektion von Fridays for Future mit Verschwörungsmythen und heftigen Tiraden gegen Israel.