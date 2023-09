Etwa 25.000 Lehrkräfte fehlen bis 2025 an den Schulen in Deutschland. Tendenz steigend. Schüler*innen und Lehrer*innen leiden schon jetzt unter dem Mangel: Immer mehr Stunden fallen aus, Pädagogen klagen über Arbeitsüberlastung. Und Ökonomen warnen: Die Bildungsmisere gefährdet die Zukunft des Wirtschaftsstandortes. Kurz vor Beginn des neuen Schuljahrs in Baden-Württemberg beleuchten wir die aktuelle Situation an den Schulen, zeigen strukturelle Probleme und ihre Folgen und mögliche Lösungen.