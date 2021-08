Wie derzeit in Belarus habe es in Ländern mit restriktiven Regierungen immer wieder Versuche gegeben, die Goethe-Institute im Laufe ihrer 70-jährigen Geschichte unter Druck zu setzen, sagt Friederike Möschel in SWR2. Möschel hat Goethe-Institute in unterschiedlichen Ländern der Welt geleitet, war Leiterin der Sprachabteilung und führt jetzt das Institut im brasilianischen Salvador da Bahia.

Gerade in autoritär regierten Staaten könnten die Einrichtungen Schutzräume bieten, damit Oppositionelle ihre Meinung kundtun könnten. Besucherprogramme könnten dazu beitragen, dass Menschen in solchen Ländern mit anderen Gesellschaften in Kontakt bleiben könnten.

Gerade deshalb sei es eine gute Idee gewesen, das Goethe-Institut nach dem Krieg als unabhängigen Verein zu gründen, so Möschel. Im Ausland werde wahrgenommen, dass die Institute nicht an ein Ministerium angebunden seien. Zugleich sei von Anfang an auch Europa „mitgedacht“ worden, sehe sich das Institut immer auch als „europäischen Player“.

Ein wichtiges Thema sei auch die Unterstützung von Künstlerinnen und Künstlern, die sich kritisch mit ihrem Land auseinandersetzten, und ihre Stimmen „nach Europa, nach Deutschland zu spiegeln". Die Rückgänge bei den Anmeldungen zu Deutsch-Sprachkursen der Goethe-Institute seien vor allem als Auswirkung der Corona-Pandemie zu betrachten. In Flächenländern wie Nigeria habe man mit digitalen Sprachkursangeboten sogar noch mehr Menschen erreichen können als früher. Friederike Möschel: „Ich sehe da nicht das Ende der Deutschkurse an den Goethe-Instituten."