Von Belgrad über Bergen-Belsen nach Beersheba - Die drei Leben des Shaul Ladany

Der israelische Sportler und Wissenschaftler Shaul Ladany hat dem Tod dreimal ins Auge gesehen: in der Shoah, als Teilnehmer bei den Olympischen Spielen in München 1972, wo er noch den israelischen Delegationsleiter retten konnte, und 2002, als er den Krebs besiegt.



Ladany ist heute 86 und lebt in Israel. Seitdem seinem 60. Geburtstag, feiert er jeden weiteren, indem er sein Alter in Kilometern wandert. Shaul Ladany wandert täglich mehrere Kilometer zu Fuß. (SWR 2019)

Manuskript zur Sendung