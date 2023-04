Die überhitzte Großstadt

Schattenseiten eines Booms

(Produktion DLR 2019)

Weltweit zieht es immer mehr Menschen in Städte. 2050 werden nach Studien der Vereinten Nationen etwa 70 Prozent der Weltbevölkerung in Ballungsgebieten leben. Auch viele deutsche Großstädte wachsen, allen voran Berlin. Dichte Straßen, volle Bahnen und Busse, überfüllte Schulen, fehlende Wohnungen, überlastete Feuerwehr, Polizei und Krankenhäuser sind längst Normalität geworden. Die Reportage wirft Schlaglichter auf die verdichtete Stadt und zeigt, was uns in Zukunft in Ballungsgebieten erwarten wird. Was bedeutet das rasante Wachstum für Städte wie Berlin und die Menschen, die dort leben?

DLF Kultur - Sendung zum Nachhören