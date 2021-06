Minas Ioannidis wurde 1957 in Eleftherochori/Kilkis in Griechenland geboren. Seine Eltern kamen 1971 als Gastarbeiter nach Ingelheim in Deutschland, um ihren Kindern eine gute Ausbildung zu ermöglichen. 1976 folgte er ihrem Beispiel und zog für sein Volkswirtschafts-Studium nach Mainz. Heute lebt er in Ingelheim und arbeitet in einem Pharmaunternehmen. Der Feigenbaum erinnert ihn an seinen Geburtsort, „Der kleine König“ an Ingelheim und alles, was dazu gehört. mehr...