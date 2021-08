Oft reicht ein kleiner Anlass aus und schon sinkt die Stimmung in den Keller. Dann hat sie einen im Griff, die schlechte Laune. Doch was banal und alltäglich scheint, gilt zunehmend als therapiebedürftiger Gemütszustand. Dabei ist ein Leben ohne Missmut, Frust und Unzufriedenheit gar nicht erstrebenswert, schreibt die Journalistin Andrea Gerk in ihrem Buch „Lob der schlechten Laune“. Warum aber sind Stimmungstiefs so wichtig? Und wie ist man richtig schlecht drauf? Michael Risel diskutiert mit Andrea Gerk - Journalistin, Berlin, Dr. Arnold Retzer - Psychotherapeut, Heidelberg, Prof. Dr. Wilhelm Schmid - freier Philosoph, Berlin mehr...