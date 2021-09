Instagram-Account „Antiflirting“ kämpft gegen sexuelle Gewalt im Netz

„Metoo an der Berliner Volksbühne – eine Bühne für Sexisten“ – so titelte am Wochenende die taz. Und was die Journalistin Viktoria Morasch da über die Vorwürfe vieler Frauen gegen den Intendanten Klaus Dörr berichtete – das wird den Kulturbetrieb in Deutschland wohl noch eine ganze Weile beschäftigen. Zumal es gerade ähnliche Vorwürfe auch gegen einen anderen prominenten männlichen Chef gibt, Julian Reichelt, den Chefredakteuer der Bildzeitung. mehr...