Den Parteivorsitz hat Boris Johnson gestern abgegeben müssen, der Druck aus den eigenen Reihen war einfach zu groß. Aber Premierminister will er vorerst noch bleiben – oder wie es Johnson ausdrückt: So lange, bis ein Nachfolger gewählt sei. Wohin treibt nun die Insel, oder genauer gesagt: Wohin wird sie von Boris Johnson getrieben? Und was bedeutet die Regierungskrise in Großbritannien für ein Europa, das vom Ukraine-Krieg heimgesucht wird? Martin Durm diskutiert mit Prof. Dr. Dr. Franz-Josef Brüggemeiner - Historiker, Universität Freiburg, Dr. Almuth Ebke - Historikerin, Universität Mannheim, Quentin Peel - Chatham House - International Affairs Think Tank mehr...