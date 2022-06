Die Pandemie habe die Digitalisierung unserer Gesellschaft nicht genug vorangebracht, sagt Johnny Häusler im Gespräch mit SWR2. Er ist Gründer des Festivals für die digitale Gesellschaft, re:publica. Mehr Digitalisierung könne helfen, „Prozesse zu beschleunigen“, aber sie dürfe nicht dazu führen, dass Menschen sich „nicht mehr in die Augen schauen“, so Häusler. Nach drei Jahren coronabedingter Pause findet das Festival nun wieder in Berlin in Präsenz statt. mehr...