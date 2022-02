Wir wollen alt werden, aber nicht alt sein. Die Lebenserwartung steigt immer weiter und mit ihr die Möglichkeiten aktiv am Leben teilzunehmen. Kein Wunder, dass der Slogan „lebenslanges Lernen“ in aller Munde ist und Seniorinnen und Senioren ein wichtiger Faktor für den Tourismus sind. Doch hat das Leben im Alter auch noch eine andere Seite: Die Schau nach innen. Wie Unternehmungsgeist und Besinnlichkeit gut in Einklang zu bringen sind, darüber streiten selbst Experten. mehr...