Kultur und Lebensart

Moderation: Markus Brock

Musikredaktion: Martin Falk

Wortredaktion: Sina Weinhold

Themen der 1. Stunde

Hausbesuch: Mit Spachtel und Marmorstaub: Aloys Rump in Boppard

Anke Sprenger zu Besuch bei dem ehemaligen Beuys-Schüler



Klangraum Neue Klassik: Max Richter: Exiles (Label: Deutsche Grammophon)

Ausgesucht von Martin Falk



Ding des Lebens: Das Segelboot. Mit der Kraft des Windes die Welt erkunden

Vorgestellt von Sandra Helmeke



Lesezeichen: Eva Christina Zeller, „Proviant von einer unbewohnten Insel"

Silke Arning



Lesung: Eva Christina Zeller, „Proviant von einer unbewohnten Insel"

(Klöpfer & Narr)

Gelesen von Eva Christina Zeller



Netzkultur: Fans als Ware: Wie das Pop-Marketing Online-Communitys vereinnahmt

Christoph Möller hat es sich angeschaut und unter anderem mit der Chefin der App „Fave“ gesprochen.

Themen der 2. Stunde

Primär Prominent: Der Kunst-Comedian Jakob Schwerdtfeger

Im Gespräch mit Markus Brock



Primär Musikalisch: 01099, „Durstlöscher“

Musikwunsch von Jakob Schwerdtfegeru



Gedicht: Claudia Gabler, "Vom Aufblühen in Vasen"

Ausgewählt von Kerstin Bachtler



Gastro Jet: Pinkes Zwiebelsalz

Gespräch mit dem Genussforscher Prof. Thomas Vilgis, Physiker am Max-Planck-Institut in Mainz



CD der Woche: Erik Leuthäuser mit Wolfgang Köhler: In the land of Kent Carlson - Live aus dem A-Trane Berlin (Label: Mons Records)

Ausgesucht von Georg Waßmuth

Themen der 3. Stunde

Erklär mir Pop: The Cranberries, „Zombie“

Gespräch mit Udo Dahmen von der Popakademie in Mannheim



Hörbar: Rudyard Kipling: Das Dschungelbuch. Erzählt von Christian Brückner und dem wilden Jazzorchester. Sauerländer Audio.

Angehört von Leonie Berger, gelesen von Florian Lukas



Museumsführer: Marina Abramović-Ausstellung in der Kunsthalle Tübingen: Ein Sensationscoup

Vorgestellt von Silke Arning



Heimkino: „TOLO TOLO - Die große Reise“

Ausgewählt von Mareike Gries



Wort der Woche: Juicer

Gespräch mit Annette Klosa-Kückelhaus