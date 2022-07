SWR2 am Samstagnachmittag vom 24.7.2021

Kultur und Lebensart

Moderation: Markus Brock

Musikredaktion: Georg Waßmuth

Wortredaktion: Tobias Ignée

Themen der ersten Stunde

Hausbesuch: Ehrensache - ein Leben für das Volksschauspiel

Marie-Dominique Wetzel zu Besuch bei einer Schauspielerfamilie, die bei den "Ötigheimer Volksschauspielen" auf der Bühne steht

Klangraum Neue Klassik: „Summertime”, Isata Kanneh-Mason

Auf ihrem Debütalbum interpretiert die Pianistin Gershwins „I Got Rhythm” in der Version von Earl Wild

Ausgesucht von Georg Waßmuth

Dinge des Lebens: Der Fehler

Natali Kurth mit einem Blick in die Kulturgeschichte und einer Analyse des menschlichen Irrens

Lesezeichen: „Pallaksch. Hölderlin in Stuttgart”, Hrsg. Thomas Schmidt

Silke Arning stellt die Begleitpublikation „Ferne Spuren II” des Marbacher Literaturarchivs zum Abschluss des Hölderlinjahres vor

Lesung aus "Hehlings Schwalbe"

Gelesen von Dagmara Krause

Netzkultur: App in den Urlaub

Tobias Nowak über „mobile Games”, die die Urlaubsanreise verkürzen

Themen der zweiten Stunde

Primär Prominent: Hommage an Dieter Hildebrandt

Gespräch mit dem Schauspieler Walter Sittler, der aus unveröffentlichten Texten des Kabarettisten liest

Primär Musikalisch: „Song for Tom” von Lea and the Loved Ones

Musikwunsch von Walter Sittler

Gedichte und ihre Geschichte: „Cinderella räumt auf” von Kerstin Hensel

Vorgestellt von Kerstin Bachtler

Gastro Jet: „Ei-oli” – ein Experiment mit gefrorenem Ei

Gespräch mit dem Genussforscher Prof. Thomas Vilgis, Physiker am Max-Planck-Institut in Mainz

CD der Woche: „Fractal Beauty” von Klaus Paier, Asja Valcic & Gerald Preinfalk

Ausgesucht von Johannes Kaiser

Themen der dritten Stunde

Erklär mir Pop: „White Punks on Dope”, The Tubes

Gespräch mit Prof. Udo Dahmen, Künstlerischer Leiter der Popakademie in Mannheim

Hörbar: „Der zweite Schlaf“, Robert Harris

(Der Hörverlag. 5 CDs, 341 Minuten, 20 Euro)

Leonie Berger stellt das Hörspiel von H. Sommer und L. Koppelmann vor

Gelesen von Anna Thalbach, Max Mauff, Martin Brambach u.v.a.

Museumsführer: Neues von Beuys – 100 Jahre in 100 Sekunden

Folge 11: Der Wirtschaftsvisionär

Von Susanne Kaufmann und Veronika Silberg

Heimkino: „First Cow“ von Kelly Reichardt

Angeschaut von Sina Weinhold



Wort der Woche: Mikromobilität

Gespräch mit Annette Klosa-Kückelhaus vom Leibniz-Institut für Deutsche in Mannheim