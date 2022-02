SWR2 am Samstagnachmittag vom 12.6.2021

Moderation: Marie-Christine Werner

Musikredaktion: Rainer Schlenz

Wortredaktion: Franziska Kottmann



Themen der 1. Stunde:



Hausbesuch: Bücherliebe - das Antiquariat J.J. Heckenhauer in Tübingen

Andreas Langen zu Besuch beim Inhaber Roger Sonnewald



Klangraum Neue Klassik: Thibault Cauvin, „Films“ (Label: Sony Classical)

Ein Gitarrist interpretiert große cineastische Musikmomente



Dinge des Lebens: 100 Jahre Chanel N°5

Ruth Jakoby über DEN Duft für emanzipierte Frauen



Lesezeichen: Theres Essmann, „Federico Temperini"

Vorgestellt von Silke Arning



Auszug aus der Novelle „Federico Temperini" von Theres Essmann

Gelesen von der Autorin



Netzkultur: „Soft White Underbelly“

Andreas Robertz über einen Youtube-Kanal, der unter die Haut geht





Themen der 2. Stunde:



Primär Prominent: Sven Plöger: „Zieht euch warm an, es wird heiß!"

Gespräch mit dem Meteorologen über den Klimawandel



Primär Musikalisch: Prince, „Purple Rain“

Musikwunsch von Sven Plöger



Gedichte und ihre Geschichte: „Juni" von Marie Luise Kaschnitz

Vorgestellt von Kerstin Bachtler



Gastro Jet: Aus Mozzarella-Lake wird Mozzarella-Dashi

Gespräch mit dem Genussforscher Prof. Thomas Vilgis, Physiker am Max-Planck-Institut in Mainz



CD der Woche: Ariel Bart, „In Between" (Label: Ropeadope Records)

Ausgesucht von Georg Waßmuth



Themen der 3. Stunde:



Erklär mir Pop: „Absolute" von Scritti Politti

Gespräch mit Prof. Udo Dahmen, Künstlerischer Leiter der Popakademie in Mannheim



Hörbar: Miki Sakamoto, „Zen und das Glück, im Garten zu arbeiten"

(Aufbau Audio / 1 mp3-CD, 399 Minuten)

Gelesen von Chris Nonnast. Vorgestellt von Leonie Berger



Museumsführer: Neues von Beuys – 100 Jahre in 100 Sekunden

Folge 5: „Gründungsmitglied der Grünen"

Von Susanne Kaufmann und Veronika Silberg



Heimkino: „Frau Vater - Die Geschichte der Maria Einsmann"

(DVD / bt-medienproduktion)

Sabine Mahr über den beeindruckenden Dokumentarfilm von Barbara Trottnow



Wort der Woche: Sternenpark

Gespräch mit Dr. Annette Klosa-Kückelhaus vom Leibniz-Institut für Deutsche Sprache in Mannheim