Kultur und Lebensart

Themen der ersten Stunde:

Hausbesuch: Es werde Licht!

Hannegret Kullmann zu Besuch in der Kerzenmanufaktur von Franz Hubertus Tusar in Mainz



Klangraum Neue Klassik: Jonas Kaufmann, „It's Christmas!" (Label: Sony Classical)

Ausgesucht von Martin Falk



Dinge des Lebens: Kuschelig warm: die Heizung

Mareike Grieß über ein Ding des Lebens, das auch Luxus bedeutet



Lesezeichen: Peter Prange, „Winter der Hoffnung" (Verlag: FISCHER Scherz)

Vorgestellt von Tobias Ignée



Auszug aus „Winter der Hoffnung"

Gelesen von Peter Prange



Netzkultur: „Take Me to the River": künstlerische Antworten auf die Klimakrise

Simone Reber über eine digitale Ausstellung des Goethe-Instituts

Themen der zweiten Stunde:

Primär Prominent: Scharfer und unbestechlicher Beobachter: Florian Schroeder

Ein Jahresrückblick mit dem Kabarettisten und aktuellen Kleinkunstpreisträger



Primär Musikalisch: Herbert Grönemeyer, „Blick zurück"

Musikwunsch von Florian Schroeder



Gedicht: Thomas Gsella, „Lob des Basler Leckerli"

Vorgestellt von Kerstin Bachtler



Gastro Jet: Phenylsterne mit Weihnachtsschweif - Zimtsterne mal anders

Gespräch mit dem Genussforscher Prof. Thomas Vilgis, Physiker am Max-Planck-Institut in Mainz



CD der Woche: Elina Duni & Rob Luft, „Lost ships" (ECM)

Ausgesucht von Georg Waßmuth

Themen der dritten Stunde:

Erklär mir Pop: Renaissance, „On the Frontier"

Gespräch mit Prof. Udo Dahmen, Künstlerischer Leiter der Popakademie in Mannheim



Hörbar: Kirsten Boie, „O du fröhliche Entführung" (Jumbo, 1 CD)

Eine ziemlich verrückte Weihnachtsgeschichte, gelesen von Tom Freddo Schröder

Vorgestellt von Leonie Berger



Museumsführer: „Der Schatz der Mönche" vom Kloster St. Blasien

Astrid Tauch über eine Ausstellung im Augustinermuseum Freiburg, derzeit online zu sehen



Heimkino: Jean-Pierre Melvilles „Vier im roten Kreis" frisch restauriert (STUDIOCANAL / DVD, Blu-ray, 4K Ultra-HD & VoD)

Mareike Gries stellt den unkonventionellen Gangsterfilm mit Alain Delon und Yves Montand vor



Wort der Woche: Niksen

Gespräch mit Dr. Annette Klosa-Kückelhaus vom Leibniz-Institut für Deutsche Sprache in Mannheim