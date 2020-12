Moderation: Markus Brock

Musikredaktion: Kerstin Gebel

Wortredaktion: Leonie Berger

Themen der 1. Stunde:

Hausbesuch: Erdige Folkmusik

Max Knieriemen zu Besuch bei der Mainzer Band Hanne Kah



Klangraum Neue Klassik: Remixed: Brahms – Wagner – Debussy

GrauSchumacher Piano Duo

Label: NEOS

Ausgesucht von Kerstin Gebel



Dinge des Lebens: Das Feuer

Sandra Helmeke über flammende Herzen und wärmende Kaminöfen



Lesezeichen: Zilli Schmidt: „Gott hat mit mir etwas vorgehabt! Erinnerungen einer deutschen Sinteza“

Vorgestellt von Eberhard Reuß



Auszug aus „Gott hat mit mir etwas vorgehabt!“



Netzkultur: Mixing Colours – Kathrin Hondl über ein Videoprojekt zum Album von Brian und Roger Eno



Themen der 2. Stunde:

Primär Prominent: Acht Tage die Woche – Frank Goosen und sein Buch über „The Beatles“



Primär Musikalisch: The Beatles: „Tell me why”

Musikwunsch von Frank Goosen



Gedichte und ihre Geschichte: Zum 100. Geburtstag von Paul Celan: „Die Todesfuge“ und „Corona“

Vorgestellt von Kerstin Bachtler



Gastro Jet: Mohnrigatoni mit Hühnerinnereien und Knoblauchsauce

Gespräch mit dem Genussforscher Prof. Thomas Vilgis, Physiker am Max-Planck-Institut in Mainz



CD der Woche: Kronos Quartett & friends celebrate Pete Seegers: „Long Time passing”

Label: Smithsonian Folkways

Ausgesucht von Georg Waßmuth

Themen der 3. Stunde:

Erklär mir Pop: Vulfpeck: „3 on E"

Gespräch mit Prof. Udo Dahmen, Künstlerischer Direktor der Popakademie in Mannheim



Hörbar: Fernando Pessoa. Tape-Recordings eines metaphysischen Ingenieurs. Hörspiel von Kai Grehn mit Robert Gwisdek. Major Label

Vorgestellt von Leonie Berger



Museumsführer: „Die Sprache der Dinge“ – Martina Conrad über die Keramikerin Lotte Reimers und ihre Schenkung an die Pfalzgalerie Kaiserslautern



Heimkino: „The assistant” von Kitty Green

Label: Ascot Elite Entertainment

Vorgestellt von Tobias Ignée



Wort der Woche: Juicer

Gespräch mit Dr. Annette Klosa-Kückelhaus vom Leibniz-Institut für Deutsche Sprache in Mannheim