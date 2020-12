Kultur und Lebensart



Moderation: Jörg Armbrüster

Musikredaktion: Rainer Schlenz

Wortredaktion: Franziska Kottmann

Themen der ersten Stunde

Hausbesuch: Klangerfinder und Sounddesigner: Florian Käppler

Karin Gramling zu Besuch bei dem Komponisten in Stuttgart

Klangraum Neue Klassik: Lautten Compagney, „Time Zones”

(Label: DHM)

Mit Werken von Samuel Scheidt und Erik Satie

Ausgesucht von Rainer Schlenz

Dinge des Lebens: Dresscode der Hoffnung

Julia Haungs über Kamala Harris' Siegesrede und die politische Farbe Weiß

Lesezeichen: Kristof Magnusson, „Ein Mann der Kunst”

Vorgestellt von Max Knieriemen

Auszug aus „Ein Mann der Kunst”

Gelesen von Devid Striesow

Netzkultur: Ein Wiesbadener Filmfestival trotz(t) Corona

Maja Hattesen über das „exground filmfest 33” digital

Themen der zweiten Stunde

Primär Prominent: Carl Achleitner - Schauspieler und Trauerredner

Der Autor über sein Buch „Das Geheimnis eines guten Lebens”

Primär Musikalisch: Monty Python, „Always look on the bright side of life”

Musikwunsch von Carl Achleitner

Gedichte und ihre Geschichte: „Als er der Phillis einen Ring mit einem Totenkopf überreichte”

Von Johann Christian Günther. Vorgestellt von Kerstin Bachtler

Gastro Jet: Kreative Fischkonservierung: Stockfischbällchen am Stiel

Gespräch mit dem Genussforscher Prof. Thomas Vilgis, Physiker am Max-Planck-Institut in Mainz

CD der Woche: Frank Woeste, „Pocket Rhapsody II” (Label: ACT)

Ausgesucht von Georg Waßmuth

Themen der dritten Stunde

Erklär mir Pop: Alicia Keys, „If I Ain’t Got You”

Gespräch mit Prof. Udo Dahmen, Künstlerischer Direktor der Popakademie in Mannheim

Hörbar: Jean-Paul Dubois, „Jeder von uns bewohnt die Welt auf seine Weise” (DAV, 6 CDs)

Gelesen von Torben Kessler. Vorgestellt von Leonie Berger

Museumsführer: „Trotz alledem! – Ein Porträt des antifaschistischen Widerstands. 1933-1945”

Anke Sprenger über eine Fensterausstellung in den „Vitrinen” des Allianzhauses Mainz

Heimkino: Schillerndes Märchen: Pinocchio

(DVD & Blu-ray, Capelight / AL!VE)

Natali Kurth stellt Matteo Garrones Literaturverfilmung mit Roberto Benigni vor

Wort der Woche: Corona-Skeptiker

Gespräch mit Prof. Bernhard Pörksen, Medienwissenschaftler an der Universität Tübingen