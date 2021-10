SWR2 am Samstagnachmittag vom 31.10.2020

Kultur und Lebensart

Moderation: Silke Arning

Musikredaktion: Martin Falk

Wortredaktion: Franziska Kottmann

Themen der 1. Stunde:

Hausbesuch: Lydia Thorn Wickert und ihr „Festival Neue Musik" in Rockenhausen

Hannegret Kullmann zu Besuch bei der leidenschaftlichen Kulturmanagerin



Klangraum Neue Klassik: Igor Levit, „Encounter" (Label: Sony Classical)

Ausgesucht von Martin Falk



Dinge des Lebens: Der Einkaufswagen: Praktischer Konsumhelfer auch in Coronazeiten

Natali Kurth über ein unverzichtbares Ding des Lebens



Lesezeichen: Hanns-Josef Ortheil, „In meinen Gärten und Wäldern"

(Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung)

Vorgestellt von Leonie Berger



Auszug aus „In meinen Gärten und Wäldern"

Gelesen vom Autor



Netzkultur: DOK Leipzig – DOK Neuland

Maja Fiedler über neue dokumentarische Erzählformen durch virtuelle Realität

Themen der 2. Stunde:

Primär Prominent: Krimiautor Jörg Bong alias Jean-Luc Bannalec im Gespräch

Der erfolgreiche Schriftsteller über Kommissar Dupin und „Die schönsten Bretonischen Sagen“



Primär Musikalisch: Stevie Nicks (Fleetwood Mac), „Landslide"

Musikwunsch von Jörg Bong



Gedichte und ihre Geschichte: „UdSSR-BRD 1955“ von Jewgeni Jewtuschenko

Ein Poem mit Fritz Walter in der Hauptrolle, vorgestellt von Theo Schneider



Kulturtipps für Kurzentschlossene

Ausgesucht von Ulrike Albrecht-Diehl



Gastro Jet: Geschmackswunder Rosine: auch als würzige Creme ein Genuss

Gespräch mit dem Genussforscher Prof. Thomas Vilgis, Physiker am Max-Planck-Institut in Mainz



CD der Woche: Harold Lopez-Nussa, „Te Lo Dije" (Label: Mack Avenue)

Ausgesucht von Georg Waßmuth

Themen der 3. Stunde:

Erklär mir Pop: Joss Stone & Jeff Beck, „I put a spell on You"

Gespräch mit Prof. Udo Dahmen, Künstlerischer Direktor der Popakademie in Mannheim



Hörbar: Peter Stamm, „Wenn es dunkel wird"

(Parlando, 1 mp3-CD, 276 Minuten)

Gelesen von Christian Brückner und Eva Meckbach

Vorgestellt von Leonie Berger



Museumsführer: Das Brentanohaus in Oestrich-Winkel am Rhein

Natali Kurth über ein Kleinod der Romantik



Heimkino: „Zu weit weg - aber Freunde für immer" von Sarah Winkenstette

(DVD, Lighthouse Home Entertainment)

Sabine Mahr stellt den mehrfach ausgezeichneten Familienfilm vor



Wort der Woche: Gardinenpredigt

Gespräch mit Prof. Sandra Richter, Direktorin des Deutschen Literaturarchivs in Marbach