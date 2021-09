SWR2 am Samstagnachmittag vom 12.9.2020

Sie schreiben seit vielen Jahren erfolgreich Kriminalromane. Nach dem Motto, einzeln sind wir stark, gemeinsam noch stärker, haben Hilde Artmeier und Wolfgang Burger dann aber beschlossen, gemeinsam ein Buch zu schreiben. Und so pendelt das Ehepaar zwischen Regensburg und der Wohnung in Karlsruhe hin und her und hat im letzten Jahr seinen ersten Thriller mit dem Titel "Gleißender Tod" herausgebracht. Das hat dem Krimiautorenpaar so viel Spaß gemacht, dass es nun bereits an einer Fortsetzung arbeitet. Wie das Schreiben im Duett funktioniert, hat sich Marie-Dominique Wetzel erzählen lassen. mehr...