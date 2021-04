Kultur und Lebensart

Moderation: Jörg Armbrüster

Musikredaktion: Martin Falk

Wortredaktion: Sina Weinhold

Themen der ersten Stunde:

Hausbesuch (via Skype): Auch in der Krise ein eingespieltes Team:

Georg Waßmuth zu Besuch bei den Musikern Alexandra Lehmler und Matthias Debus aus Mannheim



Klangraum Neue Klassik: Vision String Quartet, Memento (Label: Warner Classics)

Ausgesucht von Martin Falk



Dinge des Lebens - Corona-Edition: Der Spaziergang

Von Julia Haungs



Lesezeichen: Carsten Leinhäuser: Unterwegs im Auftrag des Herrn (bene!/ISBN: 978-3-96340-084-1)

Vorgestellt von Jochen Voß



Lesung aus „Unterwegs im Auftrag des Herrn" von Carsten Leinhäuser



Museumsführer: Das Archiv von Volker Schlöndorff - Onlineangebot Deutsches Filmmuseum Frankfurt

Von Sabine Mahr



Themen der zweiten Stunde:

Primär Prominent: Heinz Strunk

Gespräch mit dem Autor und multimedialen Entertainer



Primär Musikalisch: „Rock Your Baby“, George McCrae

Musikwunsch von Heinz Strunk



Gedichte und ihre Geschichte: William Wordsworth,

I wandered lonely as a cloud (250. Geburtstag am 7.4.)

Vorgestellt von Kerstin Bachtler



Kulturtipps für zu Hause



Gastro Jet: Kohlrabi, frisch oder fermentiert (Rezept)

Gespräch mit dem Genussforscher Prof. Thomas Vilgis, Physiker am Max-Planck-Institut in Mainz



CD der Woche: Kurt Elling - Secrets Are The Best Stories

Ausgesucht von Georg Waßmuth



Themen der dritten Stunde:

Erklär mir Pop: Sam and Dave, Hold on I´m coming

Gespräch mit Prof. Udo Dahmen, Künstlerischer Leiter der Popakademie in Mannheim



Hörbar: Thomas Pynchon: Die Enden der Parabel. Hörspiel von Klaus Buhlert mit Bibiana Beglau, Jens Harzer, Wolfram Koch, Corinna Harfouch u.v.a.(Hörbuch Hamburg, 13 CDs, 811 Minuten. 79,- €.)

Vorgestellt von Leonie Berger



Netzkultur: #theaterdigital: Cocktail-Shakes und öde Lesungen – Viele Theater blamieren sich mit ihrem Quarantäne-Angebot

Von Eva Marburg



Heimkino: Monet – Im Licht des Augenblicks

Natali Kurth stellt den Künstlerfilm vor (absolutmedien)



Wort der Woche: Kevinismus

Gespräch mit Prof. Bernhard Pörksen,

Medienwissenschaftler an der Uni Tübingen