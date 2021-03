Kultur und Lebensart

Moderation: Jörg Armbrüster

Musikredaktion: Anette Sidhu

Wortredaktion: Marie-Christine Werner

Themen der 1. Stunde:

Hausbesuch: Kreativ und optimistisch

Marion Barzen zu Besuch bei der freien Schauspielerin und Regisseurin Joya Gosh aus Trier



Klangraum Neue Klassik: Joseph Bodin de Boismortier: „Sonaten für 2 Violen op.10 Nr.1-6“ (Label: ANTES EDITION / BELLA MUSICA)

Ausgesucht von Anette Sidhu



Dinge des Lebens: Eine Stunde weniger heute Nacht

Julia Haungs über die Zeitumstellung im Frühjahr 2020, die die EU eigentlich abschaffen wollte



Lesezeichen: Steven Bloom, Mendel Kabakov und das Jahr des Affen (Wallstein Verlag)

Martina Senghas über den Roman, der das Jahr 1968 in den USA aus jüdischer Sicht beschreibt



Auszug aus dem Roman:

Steven Bloom: „Mendel Kabakov und das Jahr des Affen“ (Wallstein Verlag)



Museumsführer: Jeden Tag ein Werk aus der Sammlung im Video

Marie-Dominique Wetzel über die Kunsthalle Mannheim digital

Themen der 2. Stunde:

Primär Prominent: Satire ganz ohne hamstern – Kleinkunst in Zeiten der Korona-Krise

Der Mainzer Kabarettist Tobias Mann im Gespräch



Primär Musikalisch: „Blinding Lights“ von The Weeknd

Musikwunsch von Tobias Mann



Gedicht: „Ich bin ein Kind der Stadt“ von Anton Wildgans

Vorgestellt von Kerstin Bachtler



Kulturtipps für zu Hause



Gastro Jet: Mittelmeer-Delikatesse für zu Hause: Poutargue oder Bottarga

Gespräch mit dem Genussforscher Prof. Thomas Vilgis, Physiker am Max-Planck-Institut Mainz



CD der Woche: „Beethoven's Breakdown“ von Jazzrausch Bigband (Label: ACT)

Ausgesucht von Georg Waßmuth

Themen der 3. Stunde:

Erklär mir Pop: Andrew Weatherall „Evidence the Enemy“

(Anlass: der Musiker ist im Februar 2020 ganz plötzlich verstorben.)

Gespräch mit Prof. Udo Dahmen, Künstlerischer Leiter der Popakademie in Mannheim



Hörbar: Uwe Timm: „Der Schatz auf Pagensand“.

Gelesen von Jodie Ahlborn (Anlass: 80. Geburtstag von Uwe Timm am 30. März)

Vorgestellt von Leonie Berger



Netzkultur: Digitaler Wiederaufbau per Instagram

Andreas Langen über die Stuttgarter NGO "Art helps", die die syrische Stadt Aleppo vor der Zerstörung visualisiert hat



Heimkino: Ermutigende Zukunftsvision für unseren Planeten

Sabine Mahr empfiehlt „2040 - Wir retten die Welt“ von Damon Gameau für Ihr Heimkino



Wort der Woche: Binge Watching – Komaglotzen

Gespräch mit Prof. Bernhard Pörksen, Medienwissenschaftler an der Universität Tübingen