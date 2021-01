Kultur und Lebensart

Moderation: Marie-Christine Werner

Musikredaktion: Anette Sidhu-Ingenhoff

Wortredaktion: Tobias Ignée

Themen der 1. Stunde

Hausbesuch: „EGON king MADSEN lear“

Karin Gramling zu Besuch bei der dänischen Tanzlegende Egon Madsen



Klangraum Neue Klassik: Beethoven Violinkonzert op. 61,

interpretiert von Lena Neudauer

Ausgesucht von Anette Sidhu



Dinge des Lebens: Influencer erobern die Modewelt

Ruth Jakoby über den Wandel des Modezirkus mit Blick auf die Fashion Week Paris



Lesezeichen: „Im Westerwald“ von Hanns-Josef Ortheil (Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung Mainz, 15 Euro)

Leonie Berger im Gespräch über die Region, die der Autor als „Urlandschaft seines Lebens“ bezeichnet



Lesung aus: „Im Westerwald“

Gelesen von Hanns-Josef Ortheil



Museumsführer: Pfalzmuseum Bad Dürkheim

Max Knieriemen stellt das neu konzipierte Museum für Naturkunde vor

Themen der 2. Stunde

Primär Prominent: „Obacht Miller“

Der Kabarettist Rolf Miller und die Kunst des Weglassens



Primär Musikalisch: „Godsdog“ von De Phazz

Musikwunsch von Rolf Miller



Gedicht: Peter-Huchel-Preisträger 2020

Vorgestellt von Marie-Dominique Wetzel



Kultur für Kurzentschlossene - Tipps fürs Wochenende:

Ausgesucht von Ulrike Albrecht-Diehl



Gastro Jet: Das Fett in der Küche und in uns

Gespräch mit dem Genussforscher Prof. Thomas Vilgis, Physiker am Max-Planck-Institut in Mainz



CD der Woche: „Activate Infinity“ von The Bad Plus

Ausgesucht von Georg Waßmuth

Themen der 3. Stunde

Erklär mir Pop: „Zombie" von Fela Kuti

Gespräch mit Prof. Udo Dahmen, Künstlerischer Leiter der Popakademie Mannheim



Hörbar: „Die Letzten ihrer Art“, von Maja Lunde

Gelesen von Thomas Loibl, Meike Droste, Beate Himmelstoß, Thomas M. Meinhardt, Susanne Schroeder, Katja Bürkle (Der Hörverlag, 2 mp3-CDs, 820 Minuten)

Vorgestellt von Leonie Berger



Netzkultur: Viraler Protest in Hongkong

Beobachtet von Alfred Schmit



Heimkino: "Märchen und Fabeln" von Lotte Reiniger

(erschienen bei ARTE EDITION)

Natali Kurth über die Klassiker der Pionierin der Filmgeschichte und des Scherenschnitts



Wort der Woche: Der große Austausch

Gespräch mit dem Medienwissenschaftler Prof. Bernhard Pörksen von der Universität Tübingen